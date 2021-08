„Durch Corona entstandene Lernlücken konsequent aufarbeiten“

Schulträger im Hochsauerlandkreis können mehr als 2,6 Mio. Euro aus Programm “Ankommen und Aufholen” abrufen

Bildungschancen der Kinder und Jugendlichen in und nach der Pandemie sichern – dieses Ziel verfolgt das „Aktionsprogramms Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“, auf das sich Bund und Länder für die Jahre 2021 und 2022 geeinigt haben. Zum erfolgten Start ins neue Schuljahr berichten die heimischen CDU-Landtagsabgeordneten Matthias Kerkhoff und Klaus Kaiser nun, dass auch die öffentlichen und privaten Schulträger im Hochsauerlandkreis mit rund 2,6 Mio. Euro von dem Programm profitieren: „Nahezu alle Lebensbereiche wurden in den vergangenen 1 ½ Jahren durch die Corona-Pandemie vor enorme Herausforderungen gestellt. Besonders betroffen waren davon leider auch unsere Schülerinnen und Schüler. Durch das Aufholprogramm werden die Schulträger in die Lage versetzt, individuelle Förderangebote anzubieten, weiteres Personal einzustellen und Kooperationen mit außerschulischen Partnern zu organisieren.“

Matthias Kerkhoff erläutert: „Die Mittelzuweisungen erfolgen auf Basis der jeweiligen Schülerzahlen. Für jede Schule gilt außerdem ein Sockelbetrag in Höhe von 500 Euro. Für meine Heimatstadt Olsberg stehen 104.576 Euro aus dem Programm zur Verfügung. Mindestens 30 Prozent dieser Mittel stehen den Schulen dabei unmittelbar zur Verfügung, um etwa Fördermaterialien anzuschaffen, außerschulische Lernorte zu besuchen oder Aktivitäten des Miteinander-Lernens zu stärken.“

Klaus Kaiser, Landtagsabgeordneter aus Arnsberg, ergänzt: „Mit den restlichen Mitteln können die Schulträger schulübergreifende regionale Angebote zur Beseitigung von Lernrückständen anbieten, z.B. in Kooperation mit den Volkshochschulen. Somit versetzen wir die Schulträger vor Ort in die Lage, durch Corona entstandene Lernlücken konsequent aufzuarbeiten. Dabei glauben wir fest daran, dass die Verantwortlichen vor Ort selbst am besten wissen, welche Formate bei ihnen gut funktionieren und eine sinnvolle Lernunterstützung leisten können.“

Summen der einzelnen Städte und Gemeinden:

Arnsberg 566.241 Bestwig 70.003 Brilon 185.222 Eslohe 155.577 Hallenberg 14.644 Marsberg 111.505 Medebach 70.717 Meschede 264.155 Olsberg 104.576 Schmallenberg 153.794 Sundern 182.438 Winterberg 78.004 Hochsauerlandkreis als Schulträger 654.816 Gesamt 2.611.692

