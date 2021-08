Mehr als 1.000 Stipendien für das Rheinland für Schüleraustausch und Gap Year 2022

AUF IN DIE WELT-Messe am 28.08.2021 in Köln

brilon-totallokal: AUF IN DIE WELT-Messe am 28.08.2021 in Köln gibt Insider-Tipps zu Stipendien für Schüleraustausch und Gap Year für junge Leute in Köln und im Rheinland.

Auslandserfahrungen sind bei jungen Menschen begehrt – ob Schüleraustausch weltweit, High School in den USA, Internat in Kanada, Gap Year nach der Schulzeit, Freiwilligendienst in Thailand, Sprachkurse in England oder Work and Travel in Neuseeland. Eine große Hürde ist oft die Finanzierung des Auslandstrips. Die Stipendien der gemeinnützigen Deutschen Stiftung Völkerverständigung und weiterer Förderer bieten eine gute Finanzhilfe für junge Leute in Köln.

Dr. Michael Eckstein, Vorsitzender der Stiftung: „Wir freuen uns, dass auch für 2022 Mittel für mehr als Stipendien zur Verfügung stehen. Viele Stipendien sind auch mit einer Anerkennung für soziales Engagement der Jugendlichen verbunden.“ Die Stipendien fördern ganz unterschiedliche Formen von Auslandsaufenthalten, vom klassischen Schüleraustausch bis zu Freiwilligendiensten. Die geförderten Reiseziele decken fast die ganze Welt ab, von den USA über Kanada, Mexiko, Südamerika, Europa, Afrika bis Asien.

Paula war mit einem AUF IN DIE WELT-Stipendium der Stiftung Völkerverständigung in England. Ihre Erfahrung: „Auf das Taschengeldstipendium der Deutschen Stiftung Völkerverständigung bin ich bei der AUF IN DIE WELT Schüleraustausch-Messe aufmerksam geworden. Es gab dort einen Stand und da ich alle Kriterien für das Stipendium erfüllte, habe ich mich dazu entschlossen, mich zu bewerben. Als ich das Stipendium bekommen habe, habe ich mich sehr gefreut. Wir wurden zur Stipendienübergabe nach Hamburg eingeladen; das war ein sehr schönes Erlebnis. Da meine Eltern ja das Auslandsjahr bezahlen bin ich froh, durch das Stipendium wenigstens das Taschengeld “selber” zu finanzieren. Das Stipendium hat mir ermöglicht, Dinge zu machen, die ich sonst nicht gemacht hatte, zum Beispiel Ausfluge nach London. Es hat mir erlaubt, viele Dinge zu erleben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Berichte zu schreiben und ich hoffe, dass ich anderen, die überlegen ins Ausland zu gehen, hiermit etwas helfen kann. Ich bin sehr froh, dass Stipendium bekommen zu haben, und es ist eine sehr schöne Erfahrung, für ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet zu werden.“

Die Einzelheiten zu den Stipendien gibt es in der Stipendien Datenbank dem AUF IN DIE WELT Portal (www.aufindiewelt.de/stipendien). Erfahrungsberichte und Tipps für die Stipendien-Bewerbung in Corona-Zeiten gibt es auf den bundesweiten AUF IN DIE WELT Messen der Stiftung Völkerverständigung, den deutschen Schüleraustausch-Messen.

Die AUF IN DIE WELT-Messe wird am 28.08.2021, 10 bis 16 Uhr im Bürgerhaus Stollwerck, Dreikönigenstraße 23, 50678 Köln geöffnet sein. Der Eintritt ist kostenfrei. Zutritt für Geimpfte, Genesene und aktuell Getestete mit Nachweis. Das Hygienekonzept für die Messe und weitere Informationen gibt es hier: www.aufindiewelt.de/messen/28082021-koeln

