Azubi-Speed-Dating auf der Ausbildungsbörse Brilon Olsberg 2021      

Es wird auf der Ausbildungsbörse Brilon Olsberg 2021 wieder ein Azubi-Speed-Dating geben

brilon-totallokal: Der 1. August ist der klassische Termin für den Start ins Ausbildungsjahr. In den meisten Berufen hat auch tatsächlich das Ausbildungsjahr schon begonnen, dass heißt aber nicht, dass es nicht noch möglich ist, in diesem Jahr eine Ausbildung zu beginnen und nachzurücken. Aus diesem Grund wird es auch auf der Ausbildungsbörse Brilon Olsberg 2021 wieder ein Azubi-Speed-Dating geben wird.

„In den vergangenen Jahren war das Azubi-Speed-Dating ein großer Erfolg. Zahlreiche Ausbildungsstellen konnten durch dieses Angebot belegt werden. Jetzt im September haben wir aber eine ganz andere Situation als sonst im März: Man kann überall lesen, dass im Vergleich mit den Vorjahren deutlich weniger Ausbildungsverträge abgeschlossen wurden.

Das bedeutet, dass Unternehmen noch offene Stellen haben und sicherlich der eine oder andere Jugendliche noch gerne nachrücken würde.“, erklärt Oliver Dülme, Wirtschaftsförderer der Stadt Brilon die aktuelle Situation. Da am Donnerstag, 02. September, die Ausbildungsbörse Brilon Olsberg mit über 80 Ausstellern stattfindet, bietet sich die Möglichkeit, die beiden Gruppen zusammen zu bringen: Ausbildungsplatzsuchende und Arbeitgeber, die noch Auszubildende nachrücken lassen würden.

„Insgesamt zwölf Aussteller suchen noch Azubis für dieses Jahr, davon nehmen sieben am Speed-Dating teil. Die Bandbreite der angebotenen Ausbildungsberufe reicht von Bauzeichner über Mechatroniker bis hin zum Fahrzeuglackierer. Interessierte können sich unter [email protected] im Vorfeld anmelden oder einfach am Nachmittag zwischen 13 und 17 Uhr in die Schützenhalle Brilon kommen.“, so Karina Wallmeier von der Stadt Olsberg.

Alle Informationen zur Ausbildungsbörse und dem Azubi-Speed-Dating finden sich auf der Projekthomepage www.ausbildungsboerse-bo.de.

Quelle: BWT ∙ Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH

