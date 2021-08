„Musik am Mittwoch“ mit dem Männerchor 1868 Brilon e.V.

Am Mittwoch, 01. September 2021 öffnet die Evangelische Stadtkirche Brilon wieder ihre Türen für die beliebte Konzertreihe „Musik am Mittwoch“

brilon-totallokal: An jedem ersten Mittwoch in den Monaten von September bis Mai stellen einheimische Chöre, Musikgruppen und kleinere Ensembles um 19.00 Uhr auf Initiative von Brilon Kultour in einem Konzert ihre aktuellen Stücke vor.

Den Saisonstart übernimmt der Männerchor 1868 Brilon mit seinem Chorleiter Hans-Joachim Senft. Sie präsentieren eine Zusammenstellung von Volksliedern, Schlagern und populärer Musik und stellen ihr Chor-Mitsing-Projekt „Schalt ein! Sing mit! – Chöre gegen Corona“ vor, das sie zusammen mit dem Gesangverein „Concordia“ 1883 Scharfenberg und dem Bürgerfunk HochSauerlandWelle ins Leben gerufen haben.

Alle Interessierten sind herzlich zu diesem kostenlosen und von der Sparkasse Hochsauerland geförderten Konzert eingeladen. Beim Einlass ist einer der „drei G-Nachweise“ vorzuzeigen.

