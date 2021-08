Kein Altstadtfest in diesem Jahr

Langer Samstag am 04.09.2021

brilon-totallokal: Auch wenn die neuen Corona-Regelungen vieles wieder möglich machen, alles kann noch nicht wieder so wie früher stattfinden. Nachdem die Stadt Brilon schon die Michaeliskirmes absagen musste, bleibt auch dem Vorstand von Prima Brilon im Gewerbeverein nichts anderes übrig als auch das Altstadtfest abzusagen.

„Es tut uns wahnsinnig leid, aber auch die neuen Regelungen lassen noch kein Altstadtfest, so wie wir es kennen, zu. Das Gesetzt sieht vor, dass, wenn an einem Sonntag geöffnet werden soll, eine Veranstaltung die Voraussetzung dazu bietet. Dies hat zur Folge, dass wir entweder sicherstellen müssten, dass sich weniger als 2.500 Menschen gleichzeitig auf dem Veranstaltungsgelände in der Innenstadt befinden, oder alle Besucher die 3G erfüllen. Und diese 3Gs wären von uns als Veranstalter zu überprüfen gewesen. Das ist einfach nicht möglich.“, so Christian Leiße, Vorsitzender des Gewerbevereins.

Doch statt zu resignieren hat sich der Vorstand von Prima Brilon etwas einfallen lassen. Die Stadt Brilon hatte an den letzten Samstagen schon die Innenstadt durch Künstler und Musiker belebt. In Zusammenarbeit mit der Stadt Brilon werden am Samstag, 04.09.2021 mehrere Künstler zu sehen sein. Die Besucher dürfen sich auf Oliver Kessler als „Ed Wood“ freuen. Daneben wird ein Musik-Taxi für Stimmung sorgen und ein Pantomime die Passanten unterhalten.

Der Wochenmarkt wird ebenfalls über den Mittag hinaus noch auf dem Marktplatz sein. „Aktuell sind die Samstage in Brilon sehr gut besucht. Wir möchten mit einem langen Samstag bis 16 Uhr den Menschen die Möglichkeit geben, in Ruhe durch die Briloner Innenstadt zu bummeln und zu shoppen oder die Gastronomie zu besuchen.

Die Künstler werden ein Flair erschaffen, was dem eines normalen Altstadtfestes schon sehr nahekommt. Freuen wir uns auf einen schönen langen Samstag am vierten September in Brilon.“, so Christian Leiße abschließend.

Bild: Auch wenn es am langen Samstag nicht ganz so voll wird wie früher zum Altstadtfest, die Besucher können sich auf ein buntes Programm freuen.

Quelle: Christian Leiße – Prima Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon