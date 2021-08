Fahrbahnarbeiten in Bruchhausen

Zeitweise Beeinträchtigungen

brilon-totallokal: Bruchhausen: Fahrbahnarbeiten lässt die Stadt Olsberg in Bruchhausen in den Straßen Am Ballenhagen und Am Wäldchen durchführen. Die Arbeiten beginnen am Donnerstag, 2. September, und dauern voraussichtlich eine Woche. In dieser Zeit kann es in den beiden Straßen zeitweise zu kurzfristigen Beeinträchtigungen für den Straßenverkehr kommen. Die Stadt Olsberg bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Quelle: Stadt Olsberg

