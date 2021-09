Mario Kart Tour eCup: Jetzt Nintendo Switch gewinnen!

Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten lädt zum kostenfreien Online-Rennen ein.

brilon-totallokal: Nachdem im letzten Jahr das eSports Event der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten ein voller Erfolg war, bietet diese nun erstmals einen Mario Kart Tour eCup am 09. September für begeisterte Mario Kart Spieler an. Der Cup wird über die App „Mario Kart Tour“ auf dem eigenen Smartphone gespielt. In vier Qualifikationsrennen können sich die Spieler ab 16 Jahren mit Teilnehmern aus der Region messen, um am Ende als Sieger aus dem eCup herauszugehen. Die drei besten erhalten einen der tollen Gewinne im Gesamtwert von ca. 600€, u.a. eine Nintendo Switch.

Für Teilnehmer, die sich auch im Real Life als Rennfahrer beweisen möchten, findet parallel an der Kartbahn in Büren eine kostenfreie Veranstaltung für 20 Spieler statt. Vor Ort wird der Mario Kart Tour eCup gespielt und verfolgt. Außerdem haben alle Teilnehmer die Möglichkeit, die Pausen zum Kartfahren zu nutzen. Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen statt. Teilnahmevoraussetzung ist ein Nachweis einer vollständigen Impfung, einer Genesung oder ein aktueller Corona-Schnelltest.

Anmeldungen unter: https://vb-bbs.esport-event.de/

Quelle: Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG

