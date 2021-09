Stadt Olsberg zeichnet ehrenamtlichen Einsatz aus

Bis zum 17. September Vorschläge einreichen

brilon-totallokal: Olsberg: Ehrenamtlicher Einsatz und „Muskelhypothek“ bringen in der Stadt Olsberg viele Dinge voran, die die „öffentliche Hand“ allein nicht stemmen könnte – das gilt im Verein ebenso wie bei gemeinsamen Projekten oder in einer Dorfgemeinschaft. „Ehrenamtliches Engagement ist Arbeit für die Zukunft unserer Stadt – hier sind Bürger für Bürger aktiv“, unterstreicht Bürgermeister Wolfgang Fischer. In der Stadt Olsberg hat das Ehrenamt deshalb einen ganz besonderen Stellenwert. Ein Zeichen dafür ist der Preis für bürgerschaftliches Engagement. Bürgerinnen und Bürger können jetzt Vorschläge machen, wer ausgezeichnet werden soll.

„Das Ehrenamt stärkt die Gemeinschaft und macht ein großes Stück in der Kultur unseres Zusammenlebens aus“, betont Olsbergs Bürgermeister Wolfgang Fischer. Der Preis für bürgerschaftliches Engagement ist mit insgesamt 2.000 Euro dotiert und kann auch unter verschiedenen Preisträgerinnen und Preisträgern aufgeteilt werden. Er kann für Leistungen verliehen werden, die im besonderen Maß zur Erhaltung oder Verbesserung von öffentlichen Einrichtungen wie Kindergärten und Schulen, Sport- und Spielanlagen, Dorfgemeinschaftseinrichtungen, Grünflächen und öffentlichen Anlagen führen, heißt es in den Richtlinien für die Preisvergabe. Bei den Aktivitäten ist das Spektrum überaus breit: Unterhaltungsmaßnahmen oder Reparaturen können ebenso „preiswürdig“ sein wie Pflegearbeiten, Erneuerungen und Neugestaltungen. Der Preis kann ebenfalls an Personen verliehen werden, die sich im besonderen Maß ehrenamtlich, bürgerschaftlich oder im sozialen Bereich engagieren.

Bürgermeister Fischer lädt deshalb alle Bürgerinnen und Bürger ein, Vorschläge zum Preis für bürgerschaftliches Engagement bis spätestens Freitag, 17. September, bei der Stadt Olsberg, Sabrina Günnemann, Bigger Platz 6, 59939 Olsberg, oder per E-Mail an [email protected] einzureichen.

Quelle: Stadt Olsberg

