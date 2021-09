Yoga und Meditation bei der VHS

In diesen Kursen lernen die Teilnehmenden, wie sie behutsam und Schritt für Schritt emotionale und körperliche Verspannungen auslösen können.

brilon-totallokal: Dazu dient eine Kombination aus Atemtechniken, Körperarbeit und den traditionellen Körperstellungen sowie Tiefenentspannung und Meditation.

Die Kurse findet jeweils an zwölf aufeinanderfolgenden Wochen von 10 bis 21.30 Uhr in Brilon statt. Kursstart ist am Montag, 6. September, sowie am Mittwoch, 8. September.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon (Telefon: 02961 6416, E-Mail: [email protected]) oder im Internet unter www.vhs-bmo.de.

Quelle: Astrid Stute – VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

