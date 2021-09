Glaube, Macht, Geschichten

Führungen durch Dauerausstellung im Sauerland-Museum

brilon-totallokal: Das Sauerland-Museum ist auch zwischen Sonderausstellungen immer einen Besuch wert: Die Dauerausstellung zeigt die abwechslungsreiche Geschichte des Sauerlands, angefangen in der Steinzeit über die Zeit der Kurfürsten und Preußen bis heute.

Im Rahmen des Kultursommers empfangen in den nächsten Wochen ganz besondere zusätzliche Exponate die Besucher in der Dauerausstellung. Zwischen den ehrwürdigen Gemälden der Kurfürsten mischen die farbenprächtigen Ölgemälde des Berliner Künstlers Lennart Grau die Ausstellung auf.

Am Sonntag, den 5. September findet um 14 Uhr eine öffentliche Führung statt. In der ca. 60-minütigen Führung werden rund 30.000 Jahre Sauerländer Vergangenheit lebendig und die Besucher begegnen Neandertalen, Rittern und adeligen Vorfahren.

Die Ausstellungsführung kostet für Erwachsene 7,50 Euro inklusive Eintritt, ermäßigt bzw. Kinder 5 Euro inklusive Eintritt. Für die Führung ist ein 3G-Nachweis erforderlich.

