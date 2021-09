Anzeige: Heute ab 18:00 Uhr Grillen und Chillen in der Kurparkvilla Olsberg

olsberg-totallokal: Wetter passt, HEUTE wird gegrillt. “Grillen und Chillen” ab 18: 00 Uhr in Olsberg. All You Can Eat – so viel du essen kannst! 25 € pro Person, reichhaltiges Buffet… Wo: Kurpark Villa Olsberg – wollen Sie einen Tisch reservieren: 02962-9797-0.

Wir freuen uns auf EUCH….

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon