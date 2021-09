Jugendförderung: Warburger Waldquell verlost 30 JAKO Teamsets

Heil- und Mineralquellen Germete GmbH unterstützt die Nachwuchsabteilungen der Vereinswelt der Region

brilon-totallokal: Die Heil- und Mineralquellen Germete GmbH aus Warburg unterstützt mit ihrer Marke Warburger Waldquell die Nachwuchsabteilungen (Durchschnittsalter max. 17 Jahre) der Vereinswelt aus der Region mit einer großen Verlosungsaktion.

Vom 03.09. bis 17.10.2021 (Einsendeschluss) können alle Vereine, egal aus welchem Bereich, über warburger-waldquell.de an einer Verlosung teilnehmen. Von allen Einsendungen werden 30 Vereine ausgelost, die die Wahl zwischen 15 JAKO Trikotsätzen (inkl. Stutzen oder Socken) oder 15 JAKO Trainingsanzügen haben. Selbstverständlich kann der Verein auch zwischen den Artikeln wählen, also z.B. 10 Trikotsätze und 5 Trainingsanzüge usw. Auf den Trikotsätzen werden Rückennummer und Vereinsname, auf den Trainingsanzügen der Vereinsname integriert, wenn gewünscht. Alle weiteren Details zur Aktion befinden sich auf www.warburger-waldquell.de/jugendfoerderung. In der Umsetzung unterstützt wird der Mineralbrunnen dabei vom Sportpoint Brilon.

„Die Pandemie hat uns allen sehr zu schaffen gemacht. Fast alle Feste oder Veranstaltungen mussten abgesagt werden, die Gastronomie und die Geschäfte waren geschlossen, viele Pläne oder Vorhaben, wie Urlaubsreisen, konnten nicht umgesetzt werden. Die Schulen waren dicht und somit musste der Unterricht per Homeschooling erfolgen. Besonders hart war diese Zeit natürlich daher für die Kinder und Jugendlichen, die ihre Freunde nicht treffen, nicht zum Unterricht gehen, nicht zum Sport, da der Trainingsbetrieb eingestellt war und somit viele soziale Kontakte eine lange Zeit nicht pflegen konnten. Zusammen mit unserem Partner JAKO hoffen wir, dass wir mit unserer Aktion zumindest einen kleinen Teil dazu beitragen können, dass es dem Nachwuchs der Vereine, der unserem Unternehmen grundsätzlich sehr am Herzen liegt, wieder besser geht und wir wieder Spaß am Sport vermitteln können. Wir freuen uns über eine rege Teilnahme“, sagt der Geschäftsführer der Heil- und Mineralquellen Germete Thomas Grah.

Die Auslosung erfolgt als Videoaufnahme, die über den Instagram-Account warburgerwaldquell und den Facebook-Account @germete ausgestrahlt wird, gerne mit Verlinkung der entsprechenden Vereine. Die gezogenen Vereine werden selbstverständlich auch per Telefon oder eMail benachrichtigt. Die Gewinner haben darüber hinaus die Gelegenheit, Fotos oder Videos mit den gewonnenen Artikeln einzusenden. Diese werden dann ebenfalls über Social Media verbreitet und somit hat der Verein eine zusätzliche Möglichkeit, seinen Nachwuchs der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Quelle: Heil- und Mineralquellen Germete GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon