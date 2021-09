Hochsauerlandkreis fördert Jugendfreizeitstätten in Brilon

Auch in diesem Jahr fördert der Hochsauerlandkreis einige Jugendfreizeitstätten in Brilon.

brilon-totallokal: Die Offene Tür im Alfred-Delp-Haus in Brilon erhält in diesem Jahr einen Zuschuss von 184.000,– €. Die „Teil –Offene Türen“ in Brilon, in Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle und Brilon-Wald erhalten ebenfalls einen Zuschuss von je 3.500,– €.

Dieses, so Kreistagsmitglied Wolfgang Diekmann (CDU), ist „gut angelegtes Geld“ in die Jugendarbeit vor Ort. Gerade in dieser schwierigen Zeit ist diese Förderung besonders wichtig.

Quelle: Wolfgang Diekmann

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon