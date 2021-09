VHS: Tiefenentspannung kennenlernen und umsetzen

Unterschiedliche Entspannungsmethoden kennenlernen

brilon-totallokal: In diesem Kurs lernen die Teilnehmenden unterschiedliche Entspannungsmethoden kennen. So kann jeder für sich Möglichkeiten finden, im Alltag zu Entspannung und Ruhe zu kommen.

Tiefenentspannung ist der Gegenpol zu Stress. Für den Körper sind gezielte Momente der Entschleunigung hilfreich, um wieder entspannen zu können.

Der Kurs startet am Montag, 13. September, und findet an sechs Abenden von je 17.45 bis 18.30 Uhr im VHS-Haus in Brilon statt.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon (Telefon: 02961 6416, E-Mail: [email protected]) oder im Internet unter www.vhs-bmo.de.

