„Achtung: Baum fällt!“ – Motorsägenkurs des Forstbetriebs ein toller Erfolg

Weiteres Angebot für Anfang Oktober geplant

brilon-totallokal: Stolz über die bestandene Prüfung präsentieren die Teilnehmer des ersten „Motorsägenkurses für Brennholzselbstwerber“ in diesem Jahr ihre Urkunden. Nachdem am Freitag, 03. September 2021, zuerst acht Stunden theoretische Lehrgangsinhalte durch den kursleitenden Revierleiter und einen langjährig erfahrenen Forstwirt vermittelt wurden, konnte am Samstag im Briloner Stadtforst Gelerntes in die Praxis umgesetzt werden.

Es geht weiter: Der Briloner Stadtforst bietet jeweils am Freitag, 01. Oktober 2021, und Samstag, 02. Oktober 2021, einen zweitägigen Motorsägenlehrgang für Brennholzselbstwerber an. Der Lehrgang gliedert sich in einen theoretischen Teil (freitags in der Zeit von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr) und einen praktischen Teil (samstags in der Zeit von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr). Lehrgangsort ist Corona-bedingt die Schützenhalle Grün-Weiß im Ortsteil Gudenhagen/Petersborn (gegenüber dem Kyrill-Tor).

Voraussetzung zur Teilnahme ist die von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebene Sicherheitskleidung (Schnittschutzhose, Schutzhelm und Sicherheitsschuhe, bzw. -stiefel mit Schnittschutz). Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Eigene Motorsägen müssen mitgebracht werden. Die Kosten je Teilnehmer betragen 110,00 € inkl. Verpflegung. Es gilt die 3G-Regel. Wer nachweislich geimpft, getestet oder genesen ist, kann an diesem Kurs teilnehmen.

Wegen des besonderen Unfallrisikos im Umgang mit der Motorsäge ist der Nachweis einer Lehrgangsteilnahme seit dem 1.11.2007 die Voraussetzung für die Selbstwerbung von Brennholz im Stadtforstbetrieb Brilon. Der Lehrgang ist auf 10 Personen beschränkt. Interessenten sollten sich daher möglichst umgehend bei der Verwaltung des Forstbetriebes (Telefon 02961/794-246 oder 794-271) informieren und anmelden.

Oder Sie schicken eine E-Mail an [email protected].

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon