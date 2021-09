Schreibworkshop in der Stadtbibliothek Brilon

brilon-totallokal: In den Herbstferien erwartet Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren Schreibspaß in einer kreativen Gruppe! Die Stadtbibliothek Brilon bietet in Zusammenarbeit mit Schreibland NRW einen Schreibworkshop an. Geleitet wird der Kurs von der Autorin und Schreibtrainerin Beatrix Schulte aus Sundern, die schon im vergangenen Jahr einen Kurs in der Bibliothek begleitet hat.

Die Jugendlichen schreiben frei nach kurzen Satzanfängen einfach drauflos ohne abzusetzen. Sie entwickeln für Kurzgeschichten Figuren von Krimi bis Fantasy und jeder darf entscheiden, wie sie aussehen, was sie mögen, welche Stärken und Schwächen sie haben und was sie sich heimlich wünschen. Die Texte werden vorgelesen und in der Gruppe diskutiert. So entstehen Geschichten voller Spannung und Abenteuer.

Unter dem Motto „Von Heldinnen und Schurken“ findet der Workshop in der zweiten Ferienwoche zu folgenden Zeiten statt: Dienstag 19.10. 10-13 Uhr, Mittwoch 20.10. 15-18 Uhr, Donnerstag, 21.10. 10-13 Uhr, Freitag, 22.10. 15-18 Uhr, Samstag 23.10. 10-13 Uhr mit anschließender Präsentation der Texte.

Gegebenenfalls wird der Workshop aufgrund der pandemischen Lage im Herbst auch digital durchgeführt.

Die Stadtbibliothek Brilon nimmt ab sofort Anmeldungen für den Workshop entgegen, der vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW gefördert wird.

Kontakt: [email protected] oder Tel. 02961 / 794460

Fotocredits: Stadt Brilon

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon