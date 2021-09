Warsteiner Mühlenkopfkraxler geht in die nächste Runde

brilon-totallokal: Skischanze mal anders: Zum dritten Mal lädt die Warsteiner Brauerei zusammen mit dem Ski-Club Willingen e.V. ein und freut sich auf 250 mutige Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die die Schanze in der Staffel oder im Einzellauf bezwingen wollen. Unter Beachtung der aktuellen Hygieneverordnung des Bundeslandes Hessen sind Zuschauer herzlich willkommen.

Am 12. September treffen sich Sportbegeisterte wieder an der größten Großschanze der Welt, um sich der Herausforderung zu stellen und die Sprungschanze bergauf zu bezwingen. Bei 156 Höhenmetern und 38 Grad Steigung sind auf der Mühlenkopfschanze Ausdauer und Willensstärke gefragt. „Nach einer langen Pause geht es endlich wieder los. Wir freuen uns zusammen auf alle Teilnehmenden und einen spannenden Lauf“, sagt Mathias Schultz von Warsteiner. Auf die Sportler warten der 150 Meter lange Auslauf, der ebenso lange Hang bis zum Schanzentisch und schließlich der Schanzenanlauf. Nicht wenige Teilnehmer gingen bei der Premiere in 2018 phasenweise auf allen Vieren, um den 400 Meter langen Parcours zu meistern. Insbesondere der Anlauf hat es in sich, denn auf dem letzten Stück müssen die Teilnehmer noch einmal alle Reserven mobilisieren. Doch für Läufer mit Kampfgeist macht genau dieser schwierige Abschnitt den Reiz der Challenge aus. Ob Freizeitsportler oder Profi, alle Teilnehmenden haben die Chance, die persönlichen Grenzen zu überwinden und am Ende auf dem Siegertreppchen zu stehen. Alle Teilnehmer haben einen gültigen 3G-Nachweis vorzubringen und die Zuschauer loggen sich über die Luca-App ein und beachten die geltenden AHA-Regeln. Zur Verpflegung stehen Getränke vom Warsteiner Ausschankwagen bereit, sowie ein Grillstand und Softeis zur Abkühlung.

Der Mühlenkopfkraxler richtet sich nach folgendem Zeitplan:

10:30 Uhr: Check In / Registrierung

12:00 Uhr: Start Staffelläufe

13:00 Uhr: Start Einzelläufe

15:00 Uhr: Siegerehrung