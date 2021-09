Marktmeister Winfried Pape verabschiedet

B ürgermeister Dr. Bartsch verabschiedet Winfried Pape in den wohlverdienten Vorr uhestand

brilon-totallokal: In einer kleinen Feierstunde im Bürgersaal des Rathauses wurde Winfried Pape, über 13 Jahre lang u.a. Marktmeister und Mitarbeiter im Ordnungsamt der Stadt Brilon, am letzten Dienstag ganz offiziell in den Vorruhestand verabschiedet. Die Tätigkeit eines Marktmeisters wird zunächst von Florian Hohmann weiter ausgeübt.

Fast 29 Jahre war Winfried Pape bei der Stadt Brilon tätig. Über Umwege, zunächst Stadtbote, dann Mitarbeiter in der Personalabteilung und über mehrere Jahre hinweg Personalratsvorsitzender führte ihn sein beruflicher Weg im März 2008 schließlich in das Ordnungsamt. Vielen wird er als Marktmeister und „Macher“ der Briloner Michaelis Kirmes in Erinnerung bleiben. „Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen für Ihren weiteren Lebensweg“, so Bürgermeister Dr. Bartsch, und dankte Herrn Pape für seinen hervorragenden Einsatz im Dienste der Bürgerinnen und Bürger von Brilon. „Vielleicht sehen wir uns einmal auf der nächsten Michaelis Kirmes wieder und trinken zusammen ein Kirmesbier.“

