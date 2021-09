Brialog zum Beteiligungsprozess Schulzentrum der Zukunft

Nach dem erfolgreichen Auftakt der Bürgerbeteiligung zur Sanierung des Schulzentrums an der Jakobuslinde Ende August im Bürgerzentrum Brilon gibt es nun über das Online-Dialogformat Brialog die Gelegenheit, sich weiter einzubringen.

brilon-totallokal: Interessierte Bürgerinnen und Bürger können mit ihren Ideen und Anregungen über die Plattform Brialog mitwirken. Willkommen sind Perspektiven und Aspekte zu neuen Lernorten.

„Nutzen Sie die Kommentarfunktion. Wir freuen uns über Ihre Beiträge, Kommentare, Ergänzungen und Perspektiven, die wir in unser Planerbuch, das den gesamten Beteiligungsprozess dokumentiert, übernehmen. Dieses Buch übergeben wir zu Beginn des Jahres 2022 an Planer und Architekten.“ ,so Ute Hachmann, verantwortlich für die Koordination des Prozesses bei der Stadt Brilon.

Brialog ist das städtische Informations- und Mitbestimmungsportal für transparente Bürgerbeteiligung in und um Brilon. Weitere Details unter www.brialog.de

