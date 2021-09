Gottesdienst mit 3 G

Ab sofort gilt in den Gottesdiensten in der Evangelischen Stadtkirche Brilon die 3G-Regel.

brilon-totallokal: Damit folgt das Presbyterium der Kirchengemeinde der Empfehlung der Westfälischen Landeskirche. Im Eingangsbereich werden die Mitglieder des Presbyteriums die Menschen, die den Gottesdienst mitfeiern wollen, um den Nachweis der Immunisierung oder einer Negativtestung (höchsten 48 Std. alt) bitten. Sollte jemand keine Möglichkeit zu einem Test gehabt haben, wird die Möglichkeit zu einem Schnelltest angeboten, um am Gottesdienst teilnehmen zu können. Für Kinder bis zum Schuleintritt ist kein Test erforderlich, schulpflichtige Kinder und Jugendliche gelten aufgrund der Praxis in den Schulen als getestete Personen.

Im Gottesdienstraum muss kein Mindestabstand mehr eingehalten werden. Am Platz kann die Maske abgenommen werden. Es kann auch wieder gesungen werden. Allerdings sollen mit Rücksicht auf unterschiedliche Immunisierungssituationen während des Singens alle eine Maske tragen. Das Abendmahl wird in der derzeit üblichen Form gefeiert, das Brot und Wein als Leib und Blut des Herrn zu den Mitfeiernden in die Bankreihen gebracht wird.

Fotocredits: @ Christoph Kloke

Quelle: Ev. Kirchengemeinde Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon