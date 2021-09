Warsteiner Brauerei sagt Danke

Vier Brauereimitarbeiter feiern Dienstjubiläum

brilon-totallokal: Als Familienunternehmen setzt die Brauerei auf langjährige und treue Mitarbeiter: Josef Petrasch und Rolf Benteler feiern 25-jährige Betriebszugehörigkeit zu der Warsteiner Brauerei. Brigitte Wegener und Manfred Lausen können auf 40 Jahre Unternehmenszugehörigkeit zurückblicken.

130 Jahre Treue zur Warsteiner Brauerei: Als Manfred Lausen und Brigitte Wegener ihre Arbeit im Jahr 1981 aufnahmen, ahnten wohl beide nicht, dass sie für so viele Jahre im Dienst der Warsteiner Gruppe stehen würden. Lausen begann eine Ausbildung zum Brauer und Mälzer bei der Paderborner Brauerei und wurde im August 1994 zum Linienführer in der Abfüllung befördert. 2001 wechselte er schließlich zur Warsteiner Brauerei in die Betriebskontrolle, die er seit März 2010 leitet. Brigitte Wegener startete im Jahr 1981 ihre Ausbildung zur Bürokauffrau und war dann als Assistentin für den Vertriebsdirektor tätig. Seit 2000 arbeitet Wegener engagiert in der Treasury Abteilung. Josef Petrasch und Rolf Benteler sind seit 1996 in der Brauerei beschäftigt. Josef Petrasch begann als Kfz-Mechaniker und leitet mittlerweile seit April 2016 die Kfz-Werkstatt der Brauerei. Rolf Benteler war lange Sachbearbeiter im Vertrieb Innendienst und ist seit 2004 Einkäufer im Bereich Zentralbeschaffung. „Lange Treue und Partnerschaft zeichnen uns als Familienunternehmen aus. Ich bedanke mich für das Engagement unserer Mitarbeiter und freue mich auf weitere gemeinsame Jahre,“ erklärt Ulrich Brendel, Geschäftsführer Technik der Warsteiner Brauerei. In kleinem Rahmen wurden die Jubilare von Ulrich Brendel sowie Vorgesetzten, Vertretern der Personalabteilung und des Betriebsrats für die Zusammenarbeit beglückwünscht. Natürlich wurde auch mit einem kühlen Warsteiner auf die gemeinsamen Jahre angestoßen.

Warsteiner Gruppe

Die Warsteiner Brauerei zählt zu den größten Privatbrauereien Deutschlands. Gegründet 1753, ist sie ein Familienunternehmen in neunter Generation. Die Warsteiner Gruppe umfasst die Herforder Brauerei, die Privatbrauerei Frankenheim, die Paderborner Brauerei sowie Anteile an der König Ludwig Schlossbrauerei. Mittlerweile vertreibt Warsteiner ihre Produkte aktiv in über 50 Ländern der Welt.

Bild v.l.n.r.: Gemeinsam mit den Jubilaren (vorne) Josef Petrasch, Rolf Benteler, Brigitte Wegener und Manfred Lausen freuen sich Andreas Wiemar (l.) und Ulrich Brendel (r.) über die langjährige Zusammenarbeit.

Fotocredit: Hubertus Struchholz Fotografie

Quelle: Warsteiner

