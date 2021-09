Historischer Buchflohmarkt im Stadtarchiv

Die Bücher kosten zwischen einem und fünf Euro pro Stück

brilon-totallokal: Zurzeit bietet das Stadtarchiv im Foyer einen historischen Bücherflohmarkt an. Noch den gesamten September können Heimatinteressierte nach Lust und Laune stöbern und einkaufen. Eine große Auswahl an heimatkundlicher und historischer Literatur, die als Mehrfachexemplare in der Archivbibliothek vorhanden war, wird zum Verkauf angeboten. Dabei handelt es sich um Bände über Brilon, die Ortsteile, das Sauerland, Westfalen, Religiöses und verschiedene andere Themen. Die Bücher kosten zwischen einem und fünf Euro pro Stück.

Alle Interessierten können während der Öffnungszeiten des Archivs (dienstags, mittwochs, freitags und samstags von 10-13 Uhr und donnerstags von 14.30-18 Uhr) ohne Termin und unter Einhaltung der 3G-Regelung das Zusatzangebot des Archivs nutzen. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch (02961/794244) oder per E-Mail ([email protected]).

