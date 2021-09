Mit Warsteiner auf die große Bühne

brilon-totallokal: Nach dem Motto Vorfreude ist die schönste Freude veranstaltet die Warsteiner Brauerei den Warsteiner Bandcontest. In insgesamt drei Runden wird dabei die beste Newcomer Band gesucht, die einen Auftritt bei Rock am Ring 2022 gewinnt. Der Bandcontest wird über die Facebook und Instagram sowie dem Radiosender Big.fm als Medienpartner verlängert.

Nachdem die Warsteiner Brauerei bereits im letzten Jahr unter dem Motto „Warsteiner rockt im Garten“ einen Auftritt der Metalcore-Stars Eskimo Callboy (ECB) verlost hat, geht die Kooperation mit der Band in die nächste Runde. Denn bei dem Warsteiner Bandcontest sucht das Familienunternehmen in mehreren Runden eine Nachwuchsband für einen Auftritt auf der Rock am Ring Bühne. In der Jury sitzen neben Vertretern von Warsteiner auch Eskimo Callboy sowie das Pop-Phänomen MC Fitti. Die erste Aufgabe und Eintrittskarte für den Wettbewerb ist das Produzieren eines Remixes von einem Eskimo Callboy Song. Die nächste Herausforderung ist auch ein Remix, aber für einen MC Fitti Song. In der letzten Runde will die Jury ein Mash-up – eine Vermischung zweier Songs – von beiden Künstlern hören. „Der Bandcontest stellt die Newcomer vor eine künstlerische Herausforderung, aber wir freuen uns schon jetzt auf die ersten Songs und darauf die jungen Künstler kennenzulernen,“ erklärt Nadja Gärtner von der Warsteiner Brauerei. Das Familienunternehmen gab erst im letzten Jahr die Partnerschaft mit dem berühmten Festival bekannt.

Der Warsteiner Bandcontest wird auf den Social-Media-Kanälen der Brauerei beworben und redaktionell bei dem Mediapartner Big.fm eingebunden. Dort wird es Interviews mit ECB und MC Fitti sowie den teilnehmenden Bands des Wettbewerbs geben. Noch bis zum 10. Oktober können sich Nachwuchsbands bei dem Bandcontest anmelden, um den Auftritt beim Rock am Ring-Festival zu gewinnen.

Mehr Informationen gibt es unter warsteiner.de/bandcontest.

Bild: MC Fitti (rechts) und die Band Eskimo Callboy freuen sich auf den Warsteiner Bandcontest.