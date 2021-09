Zertifikatsfortbildung „Gesundheitsfachkraft in den Frühen Hilfen“

Angebot für Hebammen/Entbindungspfleger sowie Gesundheits-und Kinderkrankenpfleger

brilon-totallokal: Der Start als Familie ist nicht immer sorgenfrei: eine ungewollte Schwangerschaft oder zu frühe Mutterschaft, ein Schreibaby, finanzielle Engpässe, persönliche Einschränkungen eines Elternteils oder ein erhöhter Förderbedarf des Kindes. Der Unterstützungsbedarf von werdenden Eltern und Familien mit Säuglingen steigt stetig an. “Dem möchten wir als Jugendämter im Hochsauerlandkreis und im Kreis Soest durch eine regionale Qualifizierung und einen verstärkten Einsatz von geschulten Gesundheitsfachkräften begegnen”, sagt Anna Reich vom Fachdienst Soziale Dienste der Jugendliche beim Hochsauerlandkreis.

Die Zertifikatsfortbildung zur “Gesundheitsfachkraft in den Frühen Hilfen” wird im Dezember 2021 in Arnsberg beginnen, da bis zu diesem Zeitpunkt eine anteilige Refinanzierung für die Teilnehmenden in Höhe von 2.000 Euro durch das Land NRW über die Bundesinitiative “Fond Frühe Hilfen” möglich ist. Für die Teilnehmenden ergibt sich durch den Abschluss die Möglichkeit einer späteren freiberuflichen Tätigkeit für die Jugendämter Stadt Arnsberg, Stadt Lippstadt, Stadt Sundern, Hochsauerlandkreis und Kreis Soest.

So können die neu ausgebildeten Gesundheitsfachkräfte bereits zum Zeitpunkt des Fortbildungsabschlusses auf ein Netzwerk von Kooperationspartnern zurückgreifen. Ebenso wird dadurch – ergänzend zu den theoretisch-wissenschaftlichen Inhalten der Fortbildung – der Praxisbezug sichergestellt.

Auch für bereits ausgebildete Gesundheitsfachkräfte hat die Fortbildung etwas zu bieten. Die Module “Kooperation”, “Kinderschutz” und “Kultursensible Betreuung” werden für Familienhebammen und Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen in der Region Südwestfalen geöffnet. So kann vorhandenes Wissen aufgefrischt werden und ein Erfahrungsaustausch stattfinden.

Außerdem können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer während der Fortbildung auf eine regionale Vernetzung mit den Netzwerkkoordinatoren der Jugendämter, den bereits tätigen Gesundheitsfachkräften und weiteren Akteuren der Frühen Hilfen in der Region Südwestfalen freuen.

Weitere Informationen zur Weiterbildung finden Interessierte auf der Internetseite des Instituts “Leben –Lernen –Wandeln” unter www.jaque-rodney.de.

Anmeldungen zur Fortbildung sind zu senden an: [email protected]

Bei Rückfragen mit regionalem Bezug stehen folgende Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zur Verfügung:

