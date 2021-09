Der Briloner Nachtwächter startet wieder

Mit Laternenschein und Hellebarde durch Brilons Straßen

brilon-totallokal: Lange Zeit waren die Briloner Straßen unbewacht und der Nachtwächter ruhte sich wohlverdient aus. Doch jeder weiß, dass die Straßen sicher sein müssen. Daher beginnt der Briloner Nachtwächter wieder seine Führungen durch die Innenstadt. Am 24. September 2021 um 18 Uhr startet er das erste Mal zu einem Rundgang und lädt Gäste dazu ein, ihn zu begleiten.

Mit Laterne und Hellebarde ausgerüstet, geht es trittsicher durch die Gassen der Stadt. Brände müssen verhindert und die Ordnung aufrechtgehalten werden. Dabei kennt der Nachtwächter natürlich jede Straße und jedes Haus. Die Geschichten dahinter erzählt er jenen, die mutig genug sind, ihn auf durch das Innere des alten Mauerrings zu folgen. Manchmal regen seine Berichte über die Stadtgeschichte zum Schmunzeln an. Ein anderes Mal bleibt nur das Staunen über Land und Leute der vergangenen 200 Jahre. In jedem Fall ist eine Nachtwächterführung mit der Briloner Stadtführergilde des Heimatbundes ein besonderes Erlebnis. Selbst für das leibliche Wohl wird gesorgt werden. Nach gut einer Stunde kehrt man in ein Briloner Restaurant ein und nimmt das Abendmahl zusammen mit dem Nachtwächter ein. Hierauf geht es weiter, damit auch ja keine Diebe oder andere zwielichtige Gesellen ihren Unfug in der Stadt treiben können.

Eine Anmeldung zur Nachtführergilde ist im Museum Haus Hövener unter Tel. 02961 963 99 01 oder per Email ([email protected]] erforderlich. Aufgrund der pandemischen Lage ist ein G-Nachweis vorausgesetzt. Die Kosten für eine Teilnahme belaufen sich auf 25 € pro Person. Damit inbegriffen ist ein Abendessen in einem ausgewählten Restaurant. Weitere Informationen sind auf der Museumshomepage (www.haus-hoevener.de) oder direkt im Museum Haus Hövener erhältlich.

Quelle: Carsten Schlömer – Museum Haus Hövener

