Gebäudeversicherung im Sportverein

Die Flutkatastrophe hat bei den Verantwortlichen der Sportvereine viele Fragen hinsichtlich des vorhandenen Versicherungsschutzes aufgeworfen

brilon-totallokal: Vor allem im Hinblick auf den Bereich der Gebäudeversicherung und dem zusätzlichen Elementarschutz haben sich viele Fragen und Unklarheiten aufgetan.

Mit einem für die Vereine kostenlosen online-Seminar werden notwendige Informationen dargeboten. Im Schwerpunkt werden wichtige Aspekte rund um die Sparte Gebäudeversicherung speziell für Sportvereine wie auch weitere wichtige Versicherungen für Vereine mit Immobilienbestand angesprochen. Auch werden einige Irrtümern rund um den Gebäudeschutz ausgeräumt. Darüber hinaus besteht über den KSB ein besonderer Gruppentarif für die Mitgliedsvereine, eine individuelle Beratung vor Ort kann anschließend ebenfalls in Anspruch genommen werden.

Das online-Seminar wird geleitet von Andreas Föst, unabhängiger Versicherungskaufmann und Partner des KSB HSK. Die Veranstaltung findet am 23.9. von 18.00-19.30 Uhr als Zoom-Videokonferenz statt. Derzeit sind noch einige wenige Plätze verfügbar, Anmeldungen bitte per e-Mail an [email protected] unter Angabe von Name und Sportverein oder telefonisch bei Michael Kaiser, 02904 9763252.

Quelle: KreisSportBund Hochsauerlandkreis e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon