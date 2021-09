Es gibt viel zu sehen und zu entdecken im Hochsauerlandkreis

brilon-totallokal: „In unserem flächengroßen Hochsauerlandkreis gibt es viel zu sehen und zu entdecken. In der Regel kennt jedoch jeder Bewohner nur seine „gewohnten Ecken“. Vor diesem Hintergrund hat der Kreislandfrauenverband Hochsauerland das Projekt „Wir im Hochsauerlandkreis“ beschlossen.

Mit dem Beginn in Marsberg vor zwei Jahren, lädt als nächster Stadtverband der Landfrauenverband Hallenberg alle Mitglieder und interessierten Frauen am Freitag, 24. September nach Hallenberg ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Schützenhalle am Weiferweg. Nach einem Rundgang in der Stadt – unter anderem mit Stopp im kleinsten und „coolsten“ im Museum in NRW und an einigen geschichtsträchtigen Stätten – werden Frauen aus Braunshausen, Hesborn und Liesen Charakteristisches aus ihrem Dorf vorstellen.

Anschließend ist ein Gedankenaustausch bei Kaffee und Kuchen vorgesehen. Die Hallenbergerinnen freuen sich auf viele Teilnehmerinnen aus dem gesamten Kreisgebiet. Die Teilnahmegebühr beträgt 12 €.

Um Anmeldung bei der Vorstandssprecherin Jennifer Eppner, 0160 199 40 27 bzw. an der Geschäftsstelle 0291 – 9915-14 bis Montag, 20. September wird gebeten.“

Quelle: KreislandFrauenverband Hochsauerland

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon