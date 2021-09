Präsenz oder online: Karriere geht immer!

Digitales Karriere-Event der Fachhochschule Südwestfalen vom 27. bis zum 29. September

brilon-totallokal: Die Pandemie hat in vielen Bereichen eine Zwangspause diktiert – aber das Leben und damit auch die berufliche Karriere gehen schließlich weiter. So hat das Team Karrieretag ein neues Format entwickelt, das allen Wünschen und Anforderungen dauerhaft gerecht wird. Ergänzend zum Karrieretag – der Präsenzjobmesse im April – gibt es nun im Herbst 2021 zusätzlich ein attraktives Online-Angebot, flankiert von Veranstaltungen rund um die Themen Studium, Ausbildung, Beruf und Karriere. Im Zentrum steht das digitale Event „KarriereOnline“ der Fachhochschule Südwestfalen vom 27. bis zum 29. September.

Wo kann es beruflich hingehen? Das ist die zentrale Frage bei allen Karriere-Veranstaltungen an der Fachhochschule Südwestfalen. Seit 2008 präsentieren sich Unternehmensvertreter*innen beim Karrieretag im April auf dem Soester Campus – die ideale Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und Perspektiven zu entwickeln. Ganz neu: Mit dem digitalen Karriere-Event im Herbst schafft die Fachhochschule eine weitere Möglichkeit, mit Unternehmensvertreter*innen in Kontakt zu treten. Adressat*innen sind hier insbesondere Studierende, die kurz vom dem Studienabschluss stehen, Absolvent*innen sowie Young Professionals. Die Teilnahme am Event KarriereOnline ist für Interessierte nach vorheriger Anmeldung kostenlos. Mehr Infos gibt es im Netz unter www.fh-swf.de/cms/karriereonline.

Immer im Blick hat das Team Karrieretag auch die Unternehmen. So ist die digitale Variante KarriereOnline für Aussteller*innen eine besonders effiziente Chance, sich als Arbeitgeber ortsungebunden und zeitlich flexibel zu präsentieren. Das Karriereportal bietet Unternehmen kostenneutral die Möglichkeit, Ausschreibungen einzustellen und Unternehmensprofile anzulegen.

Parallel zur Entwicklung von KarriereOnline ist auch das Online-Jobportal neu konzipiert worden, das seit Anfang September online ist. Das Karriereportal wird in Kooperation mit dem Career-Center-Software-Anbieter JobTeaser betrieben. Hier finden Interessierte nach kostenloser Registrierung mit ein paar Klicks Ausschreibungen, (Neben-)Jobs, Praktikumsstellen im In- und Ausland, Themen für Abschlussarbeiten (Bachelor und Master) bzw. Studienarbeiten sowie offene Stellen für ein duales Studium.

Zur optimalen Vorbereitung auf das Event KarriereOnline Ende September bietet das ganzjährige Online-Programm passende Vorträge und Workshops. Weitere Informationen unter https://www.fh-swf.de/cms/karrieretag.

