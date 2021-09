Die Wikinger kommen wieder

brilon-totallokal: Für jeden etwas dabei: Am 2. Oktober kommt der „Strong Viking“-Hindernislauf zurück nach Warstein. Mit verschiedenen Strecken, einer Brother und einer Family Edition ist für alle Teilnehmenden gesorgt. Die letzten Tickets und alle Informationen sind auf strongviking.de erhältlich.

Anfang Oktober ist es so weit: „Strong Viking“ kommt nach der erfolgreichen ersten Veranstaltung im Jahr 2019 zurück auf das Gelände der Warsteiner Welt. Um diese Rückkehr offiziell zu beschließen, besuchten Jan Reijs, Inhaber von „Strong Viking“, und Torsten Freuen, Marketing Manager „Strong Viking“ Deutschland, die Warsteiner Welt und die Kollegen der Warsteiner Brauerei, um traditionsgemäß und sportlich bei einem Warsteiner Alkoholfrei 0,0 % die finalen organisatorischen Absprachen zu treffen. „Wir freuen uns, nach einer langen Zeit ohne Events die Menschen endlich wieder sportlich herausfordern zu dürfen. Gerade Warstein ist eine besondere Location, die sich für Anfänger, aber auch für erfahrene Sportler gut eignet. Alle kommen auf ihre Kosten und können eine unglaubliche Kulisse bestaunen“, äußert sich Jan Reijs. Zur Auswahl stehen Parcours mit Längen von 4, 7, 13, 19 und 42 Kilometern. Mathias Schultz, Manager Sport und Event Marketing der Warsteiner Brauerei, ergänzt: „Schon 2019 hat sich gezeigt, dass, ‚Strong Viking‘ ein einzigartiges Team-Erlebnis für Freunde und Kollegen ist, das tausende Besucher aus nah und fern anzieht. Somit führt unsere Zusammenarbeit dazu, dass unsere Region und Warstein als Ausflugsziel bekannter werden, und ist gleichzeitig ein Gewinn für die Region, die Stadt und unsere Brauerei.“

Um ein solches Großereignis sicher veranstalten zu können, wurde ein Hygiene- und Sicherheitskonzept ausgearbeitet. „Dieses Konzept hat bei uns oberste Priorität. Denn wir wollen unseren Teilnehmern die nötige Sicherheit bieten, um auch in Zukunft wieder regelmäßig Events durchführen zu können. Einen ersten erfolgreichen Test gab es bereits bei unserer Veranstaltung in Nimwegen. Die Teilnehmer haben die Abstandsregeln sehr gut eingehalten und den Parcours mit einem großen Lächeln im Gesicht bewältigt“, sagt Jan Reijs und ergänzt: „In Deutschland haben wir das Hygienekonzept an die bestehenden Regelungen angepasst und die 3-G-Regel mit aufgenommen.“

Ebenfalls am Samstag, den 2. Oktober kommt es zu einem echten Wikinger-Familien-Abenteuer. Die Kinder gehen gemeinsam mit Eltern, Onkeln, Tanten oder großen Geschwistern auf eine 4 Kilometer lange Strecke. Dabei sind die Hindernisse extra kindgerecht konzipiert und aufgebaut. Am Ende erreichen die Kinder Walhalla, einen Zieleinlauf, benannt nach der Ruhestätte tapferer Wikinger in der nordischen Mythologie, und erhalten außerdem eine Belohnung in Form von Medaille und Finisher-Shirt. Auch Thomas Schöne, Bürgermeister der Stadt Warstein, zeigt sich erfreut, dass „Strong Viking“ wieder stattfinden kann: „Es freut mich sehr, dass die Wikinger zurück in unsere schöne Region kommen und hier Sport und Natur in Einklang bringen.“ Und er ergänzt: „Es ist großartig zu sehen, wie ,Strong Viking‘ alle Altersgruppen mit der Brother Edition und der Family Edition anspricht und so den Warsteinerinnen und Warsteinern die Gelegenheit bietet, ihre Stadt auf eine sportliche Art und Weise zu erleben.“