Bereit für Neues

brilon-totallokal: Am 13. September beginnt das Herbstsemester der VHS Brilon-Marsberg-Olsberg, die Sprachkurse starten traditionell eine Woche später. Das Programm der VHS BMO umfasst auch in diesem Herbstsemester wieder eine Vielzahl an Sprachen. Gemeinsam in der Gruppe macht das Lernen mehr Spaß – Neben Kursen auf Englisch, Spanisch oder Französisch können Teilnehmende auch ihre Italienisch-, Niederländisch- oder Griechisch-Kenntnisse vertiefen und ausweiten. Um auch Sprachen anbieten zu können, die einen kleineren Interessentenkreis einziehen, nutzt die VHS weiterhin die Möglichkeit von Online-Angeboten und Kooperationen. Russisch, Norwegisch oder Dänisch können so auch im ländlichen Raum angeboten werden. Interessierte, die ihr Sprachniveau selbst nicht kennen oder schwer einschätzen können, können dies beispielsweise bei einem Online-Einstufungstest herausfinden. Bei Fragen zu den Kursen oder auch zum Sprachniveau ist das Team der VHS BMO gern behilflich.

Alle Sprachkurse sind im aktuellen Programmheft sowie im Internet unter www.vhs-bmo.de zu finden. Anmeldungen sind online sowie in allen drei Geschäftsstellen möglich, sowohl telefonisch (Brilon unter 02961 6416, Marsberg unter 02992 1280, Olsberg unter 02962 3080), per E-Mail ([email protected], [email protected], [email protected] ) als auch persönlich.

