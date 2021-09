„Hereinspaziert“ – die kleinste Kirmes der Stadt

Oliver Kessler zeigt sein drehendes „Kunststück der Woche“ im Lädchen bei Brilon Kultour

brilon-totallokal: Ab Freitag, 17.9.2021 haben alle für zwei Wochen die einmalige Möglichkeit, den Zylinder mit dem Karussell von Oliver Kessler auf Augenhöhe in Ruhe zu betrachten. Der Blickfang für Groß und Klein thront normalerweise bei den Auftritten des Stelzenmannes hoch in der Luft.

Der gebürtige Briloner hat das Kostüm „Zirkus“ für einen Kundenauftrag in Bremen aus Pannesamt, Glitzer und Strass geschaffen. Am eigentlichen Kirmeswochenende vom 24. bis 27.9.2021 nimmt das Karussell im Schaufenster von Brilon Kultour Fahrt auf, am Kirmessonntag spaziert der Hingucker auf dem Kopf des „Robotman“ hinaus in die Briloner Fußgängerzone, während die Pferde auf dem zweiten Karussell im Kostüm ihre Runden drehen und Seifenblasen aus dem Kostüm schweben

