Ein Wechsel im Vorstand der Tauchsportgruppe Olsberg

Nach fast 10 Jahren gibt es einen neuen Geschäftsführer

brilon-totallokal: Nach fast 10 Jahren gibt es einen neuen Geschäftsführer in der Tauchsportgruppe. Christoph Becker übernimmt den Posten von Klaus Becker, der mit Applaus und großem Dank verabschiedet wird. Die Vereinsmitglieder der Tauchsportgruppe Olsberg trafen sich, Corona bedingt, erst am 11.09.21 im Gasthof Rath in Olsberg zur Jahreshauptversammlung und zum gemütlichen Beisammensein.

Bei der Jahreshauptversammlung wurde aber nicht nur gewählt. Nachdem durch Corona die Aktivitäten der TSG Olsberg stark eingeschränkt wurden, einigten sich die Mitglieder vor Ende der Freiwasser Tauchsaison auf verschiedene Aktivitäten, in deren Mittelpunkt natürlich gemeinsame Tauchaktivitäten, nicht nur an heimischen Gewässern, stehen.

Vor der Jahreshauptversammlung traf sich die Vereinsjugend im Aqua Olsberg zur Jugendversammlung. Laurin Ledebur und Lutz Becker wurden dort für ein Jahr zu Vertretern der Vereinsjugend gewählt.

Für alle Tauchinteressierten besteht Dienstags, je nach Altersgruppe, ab 18Uhr die Möglichkeit im Aqua in Olsberg am Training teilzunehmen. Die Gruppe der Kleinen kann zurzeit noch neue Kinder aufnehmen und auch die Gruppe der Erwachsenen freut sich über Verstärkung.

Außerdem bietet der Verein natürlich die Gelegenheit zum „Schnuppertauchen“ an. Ein Tauchkurs könnte noch im Herbst dieses Jahres beginnen. Drei Mitglieder der der TSG Olsberg durchlaufen derzeit eine Tauchlehrerausbildung.

Wir freuen uns über so viel Engagement und drücken die Daumen!

Aktuelle Informationen gibt es auch auf der Homepage des Vereins www.tsg-olsberg.de.

Bild: Das Foto zeigt den neuen Vorstand.

Quelle: Margot Freise – Tauchsportgruppe Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon