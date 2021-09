Die Junge Union Brilon hat bei ihrer Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt

Neuer Vorsitzender ist Hendrik Rummel

brilon-totallokal: Nicolas Hilkenbach kandidierte nicht mehr als Stadtverbandsvorsitzender. Neuer Vorsitzender ist Hendrik Rummel. Die Wahl eines neuen Vorstandes, die anstehenden Bundestagswahlen sowie die Kommunalpolitik standen im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung der Jungen Union Brilon.

Mit fast 200 Mitgliedern ist die JU die größte politische Jugendorganisation in Brilon. Bei den Neuwahlen wählten die JU Mitglieder den bisherigen stellv. Vorsitzenden Hendrik Rummel zum neuen Stadtverbandsvorsitzenden. Der 28-jährige Briloner bedankte sich bei seinem Vorgänger im Amt, Nicolas Hilkenbach, der dem Vorstand als Kassierer erhalten bleibt, für die hervorragende Arbeit und freut sich auf die neue Aufgabe: „Als junge Generation werden wir uns auch in Zukunft für Brilon und seine Dörfer engagieren und uns aktiv in die Kommunalpolitik einbringen.“ Unterstützt wird er von Charlotte Böddicker aus Brilon, die zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt wurde sowie der neuen Schriftführerin Luisa Weber. Dem neuen Vorstand gehören zudem als Beisitzer Ilka Neuberger, Sven Becker, Marcel Scherwing, Simon Schudelski und Felix Blum an.

Fotocredits: JU-Brilon

Quelle: Hendrik Rummel – JU Brilon

