Mit der Maus in Brilon unterwegs

Familienwanderweg der Stadtbibliothek

brilon-totallokal: Von Sonntag, den 10. Oktober bis Sonntag, den 17. Oktober 2021 lädt die Stadtbibliothek Brilon in Kooperation mit der Firma Rembe zu einer Familienrallye in der Nähe der Hiebammen Hütte ein. Startpunkt ist der nahegelegene Parkplatz. Auswärtige benutzen diesen Platz bitte unbedingt über Brilon.

Wie bereits im Sommer gibt es unterwegs zehn unterschiedliche Mitmachaktionen zu spannenden Themen rund um den Wald. Steter Begleiter der Rallye ist die Maus, allen bekannt aus der Sendung mit der Maus. Selbstverständlich hat die Maus viele spannende Fragen mitgebracht. So haben Familien, die diese Rallye urlaubsbedingt im Sommer verpasst haben, erneut die Gelegenheit, diesen Wanderweg mit ihren Kindern zu erleben.

Eine besondere Station ist der Rembe WeltWald. Hier entsteht seit April 2021 ein junger Wald mit Baumarten aus der ganzen Welt. Auch hier erwarten die Familien spannende Aufgaben. Zettel und Stifte werden am Startpunkt zur Verfügung gestellt, aber auch das Smartphone kommt an einigen Stationen zum Einsatz. Zusätzlich wird es direkt an der Hiebammen Hütte eine kleine Mitmach-Aktion geben.

Für diese Herbstferien-Aktion im Rahmen von „Brilon Natürlich“ sind 1,5 bis 2 Stunden Zeit einzuplanen (reine Gehzeit etwa 50 Minuten – 3-4 km, der Weg ist mit Kinderwagen befahrbar). Der Wanderweg ist über die Wander-App „komoot“ abrufbar: https://www.komoot.de/tour/403486876?share_token=aKrmvW8QzaVwTE7ZgsRtYdkLXgtvDwbNr79MmrMieatum6oZZa&ref=wtd

Auf Bitte des zuständigen Revierförsters sollte die Rallye nur in der Zeit von 8 bis 20 Uhr durchgeführt werden.

Bild: Links Susanne Kunst, Waldpädagogin der Stadt Brilon und Steffi Kleinewalter, die die Familienrallye konzipiert haben.

