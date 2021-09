Landesweiter Laufabzeichen-Wettbewerb startet in die nächste Runde

Schulen aus dem Hochsauerlandkreis sollten sich jetzt anmelden und ‚Laufwunder‘ werden

brilon-totallokal: Es geht wieder los und die Vorfreude ist riesengroß. Alle Schulen im Hochsauerlandkreis können sich jetzt für den Laufabzeichen-Wettbewerb ‚AOK-Laufwunder 2021/2022’ in Westfalen-Lippe unter www.aok-laufwunder.de anmelden. „Das AOK-Laufwunder ist ein wahrer Klassiker. Viele Schulen warten nach der langen Corona-Pause schon auf den Saisonstart für das aktuelle Schuljahr“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Dirk Schneider. Bis zum 1. Juli nächsten Jahres können die Schülerinnen und Schüler an allen allgemein- und berufsbildenden Schulen in Westfalen-Lippe zeigen, welche Ausdauer sie haben.

In Westfalen-Lippe findet der Laufabzeichen-Wettbewerb in diesem Jahr bereits zum 7. Mal statt und erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit bei vielen Schulen. Er wird veranstaltet von der AOK NordWest, dem Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen e.V. (FLVW) und mit der Unterstützung des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen. Schneider betont, dass es nach wie vor wichtig sei, Kinder und Jugendliche für mehr Bewegung und für Ausdauersportarten zu begeistern. „Gemeinsam zu laufen macht vielen Schülerinnen und Schülern auch einfach mehr Spaß“, so Schneider.

Auf die Schnelligkeit des Einzelnen kommt es dabei nicht an. Das Gemeinschaftsergebnis und die Ausdauer der gesamten Schule zählen. „Ziel des Wettbewerbs ist, Schülerinnen und Schüler für das Laufen zu begeistern und zu zeigen, dass jeder ohne viel Aufwand oder Zubehör Sport treiben kann. Die Freude am Laufen ist dabei wichtiger als die Leistung selbst“, sagt Schneider. Je nach ihrer persönlichen Kondition laufen die Schülerinnen und Schüler ohne Unterbrechung 15, 30 oder 60 Minuten. Gewertet wird dann die Laufleistung der ganzen Schule. Alle Schüler erhalten nach dem Laufen das begehrte Laufwunder-Armband und werden mit einer Urkunde ausgezeichnet. Zusätzliche Motivation ist ein sportliches Geschenk (AOK-Bandana oder AOK-Laufsocken) als Dankeschön für alle teilnehmenden Läuferinnen und Läufer. Nach Abschluss der Saison wird dann die Laufleistung der ganzen Schule gewertet. Die Gewinnerschulen werden zur großen Siegerehrung im Herbst 2022 ins SportCentrum Kaiserau eingeladen. Die drei Erfolgreichsten je Schulgruppe werden mit Geldpreisen von insgesamt 3.000 EUR vor Ort geehrt.

Bild: Gemeinsam Laufen macht Spaß und ist gesund, da es die körperliche Fitness steigert und das Gemeinschaftsgefühl fördert.

Foto: AOK/hfr.

Quelle: AOK NordWest

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon