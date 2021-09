DRK Blutspendetermine in Giershagen, Medelon und Groenebach

brilon-totallokal: Schenke Leben, Spende Blut- vier Worte, die sagen, was zählt und worauf es wirklich ankommt, denn pro Tag werden bundesweit etwa 15.000 Blutspenden zur Behandlung in den Kliniken benötigt.

Mo 27.09.2021 in Marsberg Giershagen von 17:30 – 20:00 Uhr in der Schützenhalle, Rische 52

Di 28.09.2021 in Medebach Medelon von 17:30 – 20:00 Uhr in der Schützenhalle, Am Schützenplatz 6

Mi 29.09.2021 in Winterberg Grönebach von 17:00 – 20:00 Uhr in der Dorfhalle, Niedersfelder Str. 15

Auch gestern haben die DRK Blutspendedienste wieder rund 15.000 Blutprodukte an die Kliniken und Krankenhäuser im gesamten Bundesgebiet abgegeben. „Helfen Sie uns dabei, diese Aufgabe auch morgen zu erfüllen.“ appelliert Stephan Jorewitz, Pressereferent beim Zentrum für Transfusionsmedizin in Hagen an alle Mitbürger und verweist mit dem Hinweis auf die Unverzichtbarkeit der Bluttransfusionen auf die täglichen Terminangebote. „Bitte reservieren Sie sich unter blutspende.jetzt im Vorfeld einen Termin und vergessen Sie Ihre medizinische Maske nicht.“

Aus Infektionsschutzgründen bittet der Blutspendedienst darum, auf Begleitpersonen zu verzichten sowie einen eigenen Kugelschreiber zu benutzen und eine medizinische Maske zu tragen. Blutspender werden nicht auf Corona getestet – für die Übertragbarkeit des Coronavirus durch Blut gibt es keine Hinweise. Aktuell gibt es anstelle der Bewirtung zum Abschluss der Blutspende einen kleinen Imbiss als „Lunch-ToGo“. Blut spenden kann jeder ab 18 Jahren; Neuspender bis zum 69. Geburtstag. Zur Blutspende muss immer ein amtlicher Lichtbildausweis mitgebracht werden. Männer dürfen sechs Mal und Frauen vier Mal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Zwischen zwei Blutspenden müssen 56 Tage liegen. Für alle, die mehr über die Blutspendetermine in Wohnortnähe erfahren wollen, hat der DRK-Blutspendedienst West im Spender-Service-Center eine kostenlose Hotline geschaltet. Unter 0800 -11 949 11 werden montags bis freitags von 8.00 bis 18.00 Uhr alle Fragen beantwortet.

Quelle: DRK-Blutspendedienst West – Zentrum für Transfusionsmedizin Hagen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon