Friedrich Merz am Samstag in Brilon

Friedrich Merz steht ab 11:00 Uhr für Bürgergesprächen zur Verfügung

brilon-totallokal: Zum Wahlkampfabschluss der Briloner CDU ist sie, wie in den vergangenen Wochen, auch am kommenden Samstag, 25. September mit einem Infostand auf dem Marktplatz vertreten. CDU-Bundestagskandidat Friedrich Merz steht ab 11:00 Uhr hierbei zu Bürgergesprächen zur Verfügung. Alle Bürger sind hierzu herzlich eingeladen. Die CDU hofft auf rege Beteiligung und viele gute Gespräche wie in den letzten Wochen.

Quelle: Wolfgang Diekmann

