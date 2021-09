„Die Draufgänger“ in Brilon-Alme am 06. November 2021

Hektarparty in Alme

brilon-totallokal: Nach der Verschiebung des Konzertes mit der Band „Die Draufgänger“ in das Jahr 2021, heißt es am 06. November um 20.00 Uhr Party pur in der Gemeindehalle Brilon – Alme. Die Steirern Band gastiert an diesem Abend mit ihrer drei stündigen Show „Hektarparty 2.0“ im Quellenort.

Die fünf sympathischen Musiker aus Österreich sind bekannt durch ihre Hits „Küss die Hand schöne Frau“ oder „Cordula Grün“ und zahlreichen Auftritten im Fernsehen. Nach dem ereignisreichen Jahr mit der Corona Pandemie und den Trennungsgerüchten der Band, starten diese im Jahre 2021 wieder voll durch. Auch für 2021 steht einiges auf dem Plan – mit vielen tollen neuen Songs und mit eigenen Titeln, wird die Band das Publikum begeistern. Natürlich gibt es weiterhin Cover-Songs im typischen Draufgänger-Sound, somit ist für Jeden etwas dabei – vor allem auch zum Schmunzeln.

Ein Großteil der Karten für dieses Event sind trotz der aktuellen Pandemie schon vergriffen, sodass die Besucher eine tolle Party in der Almer Gemeindehalle erwarten dürfen. Wer mit dabei sein will, sollte sich schnell noch Karten besorgen. Eintrittskarten für dieses Event zum Preis von 22,00 € können im Internet unter www.ludgerusschuetzen-alme.de bestellt werden. Vorverkaufsstellen sind: Salon Maria Hoffmann, Marsberg; Bücher Podszun, Brilon; alle Hauptstellen der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten und die Almer Blumen Deele. Die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültige Corona Schutzverordnung ist zu beachten. Einlass in die Gemeindehalle ist ab 18.00 Uhr.

