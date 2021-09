Inside Google

VHS-Kurs gibt Einblick in eine der wertvollsten Marken der Welt

brilon-totallokal: Die Google LLC bietet eine Vielzahl von kostenlosen Dienstleistungen im World Wide Web an, die über Werbung finanziert werden. Suchmaschinen, Musik und Videos (YouTube), E-Mail-Dienste, Übersetzer, Straßenkarten, sind nur ein Ausschnitt der zahlreichen Dienste. Am Montag, 4. Oktober, blicken die Teilnehmenden etwas “hinter die Kulissen”. Wo und wie werden Daten gespeichert oder verarbeitet? Was passiert in der Cloud? Worauf sollte man achten? Der Kurs findet von 17.30 bis 19.45 Uhr in Brilon statt und richtet sich an alle interessierten Anfänger.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon (Telefon: 02961 6416, E-Mail: [email protected]) sowie im Internet unter www.vhs-bmo.de.

