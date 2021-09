„Kleine Michaeliskirmes“ am 25. und 26.09.2021

Die“ S.o.S. – Sultans of Swing“ in der Fußgängerzone

brilon-totallokal: Coronabedingt musste die alljährliche Michaeliskirmes in der Briloner Innenstand bereits Ende August abgesagt werden. Um ein wenig Kirmesflair in die Innenstadt zu bekommen, findet am Samstag, den 25.09.2021 (ab 10.00 Uhr) und Sonntag, den 26.09.2021 (ab 11.00 Uhr) tagsüber eine „kleine Michaeliskirmes“ auf dem Marktplatz statt. Neben dem Duft von frisch gebrannten Mandeln, Zuckerwatte und andere Süßwaren gibt es Crepes und Eis. Für die kleinen Besucher stehen als Fahrgeschäfte der Disney-Flieger und das Kinderparadies bereit. Jeder kann sein Geschick beim Entenangeln oder an der Schießbude beweisen.

Für Getränke und das leiblich Wohl stehen den Besuchern die Briloner Gastronomen in ihren Gaststätten und Restaurants in der Innenstadt zur Verfügung. Der gewohnte Wochenmarkt am Samstag (ab 06.30 Uhr) und ein kleiner Kirmes-Krammarkt am Sonntag (ab 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr) werden rund um das Rathaus aufgebaut. Hier werden die Händler ein reichhaltiges Angebot für die Besucher bereithalten.

Am Samstag verbreiten die“ S.o.S. – Sultans of Swing“ in der Fußgängerzone gute Laune. IMANUEL IMMERGRÜN begeistert als ein Gartenwalk-Act in Übergröße. Am verkaufsoffenen Sonntag erwartet die Besucher von 13.00 – 18.00 Uhr ein bunter Nachmittag in der Innenstadt. Oliver Kessler wird mit seinem Zirkus-Kostüm das erste Mal in Brilon auftreten, ebenso unterhalten die 4 Musiker:innen von The Poor Boys’n’Girls die Innenstadt. Geöffnete Ladenlokale sind von der Altenbürener Straße (Action/Netto) über die Fußgängerzone bis zu den Briloner Arkarden und am Steinweg zu finden.

Das Ordnungsamt weißt darauf hin, dass an den Wochen- und Krammarktständen die Maskenpflicht gilt und dass die Besucher der „kleinen Michaeliskirmes“ die 3-G-Regeln (getestet, geimpft oder genesen) erfüllen sollten.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

