POL-HSK: Fahrradfahrer ins Krankenhaus

47-jähriger Niederländer musste nach Fahrradsturz im Krankenhaus

brilon-totallokal: Olsberg: Ein 47-jähriger Mann aus den Niederlanden musste am Dienstag nach einem Fahrradsturz ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann war gegen 18.30 Uhr mit seinem Rennrad auf dem Ruhrtalradweg in Richtung Winterberg unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen stürzte er, kurz vor der Einmündung in die Landstraße 742 über ein Schlagloch. Mitfahrer seiner Fahrradgruppe kümmerten sich um den Verletzten und informierten die Rettungskräfte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon