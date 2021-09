Sonntag letzte Impfung im Impfzentrum Olsberg

Am Sonntag, 26. September, wird die letzte Impfung im Impfzentrum des Hochsauerlandkreises in Olsberg gesetzt.

brilon-totallokal: Der Abbau in der Konzerthalle hat bereits begonnen, bis Ende des Monats wird er beendet sein. In dieser Woche werden noch etwa 1.100 Personen geimpft, davon ein Drittel Erstimpfungen. Aktuell sind noch etwa 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Die höchste Zahl betrug 100 täglich, als das Impfzentrum unter Volllast in zwei Schichten betrieben worden ist. Die monatlichen Kosten belaufen sich auf rund 300.000 Euro.

Der Impfbus war bislang 20 Mal unterwegs und verzeichnete 2.825 Impfungen. Mit Stand vom 23. September wurden insgesamt 152.104 Personen geimpft, davon waren 77.820 Erst- 74.221 Zweit- und 63 Boosterimpfungen. Bei den mobilen Teams, die das Impfzentrum koordiniert hat, gab es 18.014 Erst- und 17.191 Folgeimpfungen. Vollständig geimpft sind im Hochsauerlandkreis 179.320 Personen, was einer Impfquote von 77,3 Prozent bei den Einwohnern ab zwölf Jahren und älter entspricht.

Bild: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des HSK-Impfzentrums verabschieden sich und sagen ein herzliches Dankeschön für das gute Miteinander und die von den Impflingen aufgebrachte Geduld.

