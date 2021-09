Einzigartiges Konzert bringt die 70er und 80er Jahre zurück!

Absolut ABBA Tribute und Harpo (Moviestar)

brilon-totallokal: Lange mussten die Freunde der Musik der schwedischen Supergruppe „ABBA“ auf dieses Konzert warten. Denn eigentlich sollte es bereits im vergangen Jahr stattfinden und musste wegen Corona verschoben werden.

Aber nun ist es soweit. Unter Berücksichtigung der 3G-Regel (die Besucher müssen geimpft, genesen oder aber tagesaktuell PCR-getestet sein) wird das Konzert nun stattfinden. Da die Überprüfungen etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen werden als die übliche Ticketkontrolle werden die Besucher gebeten, etwas zeitiger zu kommen als üblich.

„Swedish Legend – Absolut ABBA Tribute“ gelingt es wie kaum einer zweiten Formation in Europa, die Kult-Hits der legendären Schweden im Original-Sound zu spielen und das ABBA-Feeling fast originalgetreu live auf die Bühne zu bringen. Die vielen Fans der Show und auch viele Berichterstatter haben sich festgelegt: es handelt sich um das beste europäische ABBA-Tribute-Konzert.

Die für ABBA besonders typischen Frauenstimmen harmonieren perfekt und gemeinsam mit einer Gruppe von professionellen Musikern wird in der mitreißenden Show ein wahres Hit-Feuerwerk entzündet, bei der Partystimmung unweigerlich vorprogrammiert ist. Und dies alles auf höchstem musikalischem Niveau. Selbst die außergewöhnlichen und für ABBA typischen Kostüme sind originalgetreu.

Der Name „Swedish Legend – Absolut ABBA Tribute“ ist mit der ABBA-Platten-Firma Universal-Music in Stockholm vereinbart, nachdem unzählige Gruppen den Namen ABBA unerlaubt nutzen. Er steht für originalgetreuen Sound, Glamour, Glitzer, Plateauschuhe, authentische Kostüme und Discokugeln – alles so wie man es aus der großen ABBA-Zeit kennt. Als wäre das Original wieder auf der Bühne!

Und es steht tatsächlich auch ein Original-Interpret neben ABBA auf der Bühne und macht das Konzert einzigartig.

Der schwedische Sänger Harpo, der mit seinem Welthit „Moviestar“ auch heute noch nicht aus den Radiosendern und vielen Parties wegzudenken ist, wird dabei sein und mit Erinnerungen aus der Zusammenarbeit und Treffen mit ABBA manche überraschende Geschichte berichten. Natürlich wird Harpo dabei auch seinen Welthit „Moviestar“ und weitere Hits singen.

Tickets zum Preis von 38,90 bis 54,90 inkl. aller Gebühren sind bei den Vorverkaufsstellen der Stadthalle Soest und des Soester Anzeiger, allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter der Hotline

0180-6050400 (29 ct. pro Anruf aus den Festnetzen, max. 60 ct. pro Anruf aus den Mobilfunknetzen, www.adticket.de, www.eventim.de oder unter www.swedishlegend.com erhältlich.

Termin: Samstag, 9. Oktober 2021, 20 Uhr / Soest – Stadthalle

Bilder: Creativ Team Veranstaltungs GmbH / Fotograf: Sebastian Sternemann / Marius Andre

Quelle: CREATIV TEAM Veranstaltungs GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon