Erntedank-Gottesdienst der Ev. Kirchengemeinde am 2. Oktober wieder am Kyrilltor in Gudenhagen, Beginn 11.00 Uhr

Auch in diesem Jahr feiern wir den Gottesdienst zum Erntedankfest wieder am Kyrilltor in Gudenhagen-Petersborn.

brilon-totallokal: Am Sonntag, dem 3. Oktober um 11 Uhr wird Pfr. Rainer Müller zusammen mit der Jagdhornbläsergruppe Brilon unter der Leitung von Dieter Becker zum Gottesdienst vor der eindrucksvollen Kulisse der zum Tor aufgestellten Baumstämme zum Dank für die uns anvertraute Schöpfung einladen.

Unter freiem Himmel, Wind und Wetter spürend, wird aber auch über die Erfahrungen dieses Jahres durch die Konfrontation mit den Folgen unseres Handelns und unseres Unterlassens nachgedacht. Kritische Mahnung und hoffnungsvolle Ermutigung werden aus dem Evangelium zugesprochen und Gottes Gegenwart in der Feier des Abendmahles verheißen und erfahren.

Den Altartisch gestalten Mitarbeiter des Briloner Forstamtes aus kleinen Stämmen aus dem hiesigen Wald. Sie unterstützen auch beim Aufbau der Sitzplätze. An dieser Stelle schon mal ganz herzlichen Dank allen Mitwirkenden

Fotocredits: Christoph Kloke

Quelle: Jutta Fiebich – Ev. Kirchengemeinde Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon