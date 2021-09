Dicofoxworkshop, der dritte Anlauf

Der TSC Olsberg e.V. macht Termin mit Klaus Lustig fix und kündigt ein 4-stündiges Training mit dem Vize-Weltmeister Discofox Kür an

brilon-totallokal: Klaus Lustig kommt am 20.11.2021 nach Olsberg und gibt in Kooperation mit dem TSC Olsberg e.V. und seiner langjährigen Tanzpartnerin Karin Soubusta einen 4- stündigen Workshop. Es werden Themen wie Basics, Musikalität, Figuren und Figuren behandelt und zum Schluss soll es noch ein „betreutes“ Tanzen geben. Da die Veranstaltungen mit dem mehrfachen Deutschen Meister „Discofox Kür“ meist stark frequentiert sind, benötigt der TSC die „Turnhalle B“ in der Olsberger Bahnhofstrasse 59, um Abstandsregeln und Hygienekonzept umsetzen zu können. Für die 3 Abschnitte des Kurses, der um 11 Uhr am 20.11.2021startet, berechnet der TSC Olsberg e.V. eine Entgelt von €60,00 pro Paar, Mitglieder des TSC €25,00 pro Paar.

Um verbindliche Anmeldungen wird unter [email protected] gebeten, da der Verein eine Teilnehmerliste führen muss. Weiter Infos werden in Kürze auf der Homepage, www.tsc-olsberg.de, nachgereicht.

Quelle: Stefan Eifler – TSC Olsberg e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon