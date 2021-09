Kneipp- und Gesundheitsangebote im Oktober 2021

Kneipp- und Gesundheitsangebote in der Naturlandschaft von Brilon und Olsberg aus dem Programmheft 2021

Aus dem aktuelle Programmheft 2020 der Tourismus Brilon Olsberg stellen wir Ihnen hier einige interessante Veranstaltungen vor.

Mittwoch, der 06. Oktober 2021

„Kneipp-Wanderung Papendiek – Komm mit, Kneipp macht fit!“

Wandern, Wasser, Wohlfühlen entlang des Kneipp WanderWegs und vorbei an der Wassertretstelle Papendiek. Die Tour führt Sie zunächst nach einem kleinen Anstieg zum Barfußpfad mit tollen Aussichten. Dieser endet nach ca. 400 m direkt an der wunderschönen Naturtretstelle Papendiek. Hier können Sie sich bei einer Kneippwanderung erfrischen. Die Wanderung führt weiter um den Forstenberg zum Sauerland-Seelenort Eisenberg und der beeindruckenden und historischen Anlage rund um den Maxstollen mit Quelle.

Veranstalter: Kneipp-Verein Brilon Olsberg e.V.

Leitung: Kneipp-Animateurin und Gäste-Wanderführerin Eva Düppe

Start: 14:00 Uhr | Dauer: ca. 3 Stunden

Treffpunkt: Parkplatz Rote Brücke, zwischen Roter Weg und Eisenberg, Olsberg

Streckenlänge: ca. 6 km

Schwierigkeit: mittel

Hinweis: Bitte festes Schuhwerk tragen.

Kosten: 10,- €, ermäßigt (für Gäste mit SauerlandCard und Mitglieder des Kneipp-Vereins Brilon Olsberg): 7,- € p. P.

Eine Anmeldung ist erforderlich:

Tourismus Brilon Olsberg GmbH

Ruhrstr. 32, 59939 Olsberg

Tel. 02962-97370

Derkere Straße 10 a, 59929 Brilon

Telefon: 02961 96990

Samstag, 09. Oktober 2021

„Herbstliche Kräuterwanderung auf dem Golddörferweg“

Im goldenen Herbst auf Kräutersuche: Was ist jetzt noch zu finden? Auf dieser kleinen morgendlichen Wanderung auf einem Teilstück des Golddörferwegs in Bruchhausen schauen Sie gemeinsam, welche Kräuter Ihnen noch am Wegesrand begegnen. Für einen Kräuterquark, den Sie zuhause schnell und einfach zubereiten können, sammeln Sie einige der Kräuter.

Veranstalter: Kneipp-Verein Brilon-Olsberg e.V.

Leitung: Kneipp Gesundheitstrainerin SKA und Kräuter-Basisexpertin nach Kneipp, Jutta Vorderwülbecke

Start: 19:30 Uhr | Dauer: ca. 3 Stunden

Treffpunkt: Wanderparkplatz Bruchhausen, gegenüber der Schützenhalle, Hochsauerlandstraße, Olsberg-Bruchhausen

Streckenlänge: ca. 6 km

Schwierigkeit: mittelschwer, mit Anstiegen

Hinweis: Bitte Sitzunterlage, Baumwollbeutel, Schreibutensilien und kleine Lupe (wenn vorhanden) und Proviant für unterwegs mitbringen.

Teilnehmer: Kinder ab 12 Jahren, ohne Hunde

Kosten: 10,- €, ermäßigt (für Gäste mit SauerlandCard und Mitglieder des Kneipp-Vereins Brilon Olsberg): 7,- € p. P.

Eine Anmeldung ist erforderlich:

Alle Angebot werden unter den aktuell geltenden Kontakteinschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie durchgeführt. Die geltenden Maßnahmen zur Hygiene und zum Infektionsschutz sind einzuhalten.

Quelle: Tourismus Brilon Olsberg GmbH

