Bilderbuchkino digital

brilon-totallokal: Am Donnerstag, den 07. Oktober 2021 lädt die Stadtbibliothek Brilon wieder zum „OnlineBilderbuchkino“ ein. Um 15.30 Uhr erzählt Charlotte über die Online-Plattform Webex die Geschichte „Boje hebt ab“ von Nina Dulleck.

Familien und Betreuungsgruppen, die gerne teilnehmen möchten, melden sich bitte in der Stadtbibliothek Brilon an, entweder telefonisch unter 02961 / 794460 oder per Email unter [email protected]. Das Vorleseangebot richtet sich an Kinder im Vorschulalter.

Kontakt: Ute Hachmann, Leitung Stadtbibliothek Mail: [email protected]

Bild: : Charlotte Böddicker präsentiert das Buch „Boje hebt ab“ von Nina Dulleck.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

