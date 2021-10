Briloner Waldfee auf dem Hansefest in Neuss vertreten

Die Hansestadt Brilon war auch auf dem Hansefest in Neuss vertreten

brilon-totallokal: Brilon/Olsberg/Neuss: Die Hansestadt Neuss hat am 18. und 19. September ein großes Hansefest in der Innenstadt veranstaltet. Eingeladen dazu war auch Brilon, sich mit einem Stand in der Fußgängerzone zu präsentieren. So hatte die Briloner Waldfee, Zoe Tilly erstmalig einen Auftritt außerhalb der Stadtgrenzen Brilons. Bei schönstem Spätsommerwetter konnte das Team der Tourismus Brilon Olsberg (TBO) sehr viele Prospekte verteilen, Fragen beantworten und Gespräche führen. Besonders Wander- und Radwege waren sehr gefragt.

Ein großer Anziehungspunkt war die Waldfee. Zoe Tilly hat begeistert Autogrammkarten geschrieben, Luftballons verteilt und die vielen Fragen der kleinen und großen Gäste beantwortet. Auch konnte sie schon das Organisationsteam der nächsten Int. Hansetage kennenlernen, denn Neuss ist Ausrichter der 42. Int. Hansetage vom 26.-29. Mai 2022.

Die Stadt Neuss bot zu diesem Hansewochenende ein großes Programm mit Konzerten, Auftritten und offenen Geschäften und es waren viele interessierte Besucher unterwegs.

Bild: Das Team der TBO, Johanna Reinert und Annette Walter mit der Briloner Waldfee, Zoe Tilly.

Fotocredit: Tourismus Brilon Olsberg GmbH – Annette Walter

Quelle: Tourismus Brilon Olsberg GmbH

