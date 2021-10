Skispringen am Samstag, den 02.10.2021 in Winterberg

Warsteiner Pokal 2021 an den Herrloh Schanzen

brilon-totallokal: Winterberg: Am kommenden Samstag, den 02.10.2021, findet in Winterberg an den Herrloh Schanzen, der Warsteiner Pokal 2021, im Rahmen der 38.Nord-Westdeutschen Mattenschanzentour statt. Bereits ab 09:00 Uhr startet das Training, ehe es um 11:00 Uhr mit den Wettkämpfen losgeht. Vom Skiklub Winterberg gehen voraussichtlich Max Mammey, Charlotte Lauber und Nele Hennecke an den Start. Zuschauer sind unter der bekannten 3-G Regel (geimpft, genesen oder getestet) zugelassen.

Der Skiklub weist ausdrücklich darauf hin, dass sich alle Zuschauer an die Coronaschutzverordnung zu halten haben. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Zwei Wochen später folgt bereits die nächste Veranstaltung, der DSV Schülercup, der vom 14.10.-17.10.2021 stattfindet.

Weitere Details zu den Veranstaltungen auf www.sk-winterberg.de

