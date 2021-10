Die große Kleinstadtshow – Mit der Burghofbühne Dinslaken

brilon-totallokal: 3,5 Mio. Menschen leben in Berlin. Und täglich werden es mehr. Sie gehören nicht dazu? Und Sie leben auch nicht in einer der anderen Großstädte? Sind Sie deswegen zu bemitleiden? Keinesfalls! Die Bewohner*innen von 28.000 solcher Städte in Deutschland können schließlich nicht irren…

Herzlich willkommen zur großen Kleinstadt-Show – der Show, in der es um das Herz und die Seele Ihrer Stadt geht! Das ist ein Plädoyer für das Leben in der Klein- oder Mittelstadt. Hier fährt man voller Stolz ein Auto mit dreistelligem Kennzeichen, hier wohnt man im Grünen, hier gibt es die gute Bäckerin, den lustigen Friseur, den lieben Metzger. Das Jahr in unserer Stadt ist bunt: Im Frühjahr werden unter dem Motto „Picobello“ die Grünstreifen der Stadt zusammen aufgeräumt, im Sommer freuen sich alle auf den Musiksommer, im Herbst eröffnet der Bürgermeister die Kirmes,am 1. Adventswochenende, findet wieder der kleine Weihnachtsmarkt rund um das Rathaus statt, mit eigenen Spezialitäten der Stadt.

„Berlin kann jeder, Brilon muss man wollen“ ist eine interaktive Show, die sich um das Thema „Wir lieben unsere (Klein-) Stadt“ dreht. In Form von kleinen Szenen, Einspielungen, Showelementen, Songs, Monologen und Beiträgen auch aus Ihrer Stadt nähern wir uns den Fragen an: Was ist Provinz und wie lebt es sich hier? Warum wollen eigentlich immer alle nach Berlin? Welche Chancen bietet die Kleinstadt und wovon träumen die Gemeinden? In dieser Show ist alles möglich. Als besonderen Clou werden noch Briloner Akteure und Akteurinnen gesucht, welche an diesem Abend mit den Schauspielern auf der Bühne stehen werden. Die Schauspieler*innen werfen einen liebevollen Blick auf die Provinz mit all den Besonderheiten, die das Leben in einer Stadt ohne U-Bahn und Flixbus-Anbindung mit sich bringt.

Karten sind im Vorverkauf bei der BWT (Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH), Derkere Straße 10 A, Brilon, Telefon 02961 96990 oder an der Abendkasse erhältlich.

Donnerstag, 7. Oktober 2021

20.00 Uhr

Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon

Quelle: Besucherring Brilon e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon